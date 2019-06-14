Зеленский с помощью соцсетей выбирает главу Львовской области

Президент Украины Владимир Зеленский с помощью соцсетей пытается выбрать одного из трех кандидатов на пост главы Львовской облгосадминистрации (ОГА). Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, соответствующее обращение он разместил в пятницу в Facebook.

"Обращаюсь к вам за помощью. Сейчас есть три претендента на должность главы Львовской ОГА. Хочу узнать ваше мнение об этих господах. Что вы знаете или слышали об их репутации, менеджерских и моральных качествах? Да и вообще - кто вам больше нравится?, - спрашивает президент у жителей Львовско области.

При этом он сообщил, что жителям области следует сделать выбор между 43-летним кандидатом экономических наук, замдиректора "Западэнерго" и директором Бурштынской ТЭС Денисом Шмигалем, 38-летним предпринимателем Максимом Козицким и 35-летним адвокатом Маркияном Мальским.

Место главы области стало вакантным 22 апреля после того, как Олег Синютка покинул свой пост на следующий день после первого тура выборов президента Украины. Львовская область - единственная, где на выборах президента победил Петр Порошенко.