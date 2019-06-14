Премьер-министру представлены результаты проведенного в зоне бедствия учета

Премьер-министр Никол Пашинян провел совещание, в ходе которого был представлен процесс учета в зоне бедствия.

“Сегодня мы собрались, чтобы понять, в каком состоянии находится выполнение поручения, данного в Гюмри 7 декабря 2018 года. Речь идет о проведении учета в зоне бедствия, чтобы понять масштабы жилищных проблем, понять обязательства государства, ситуацию, выяснить, что конкретно имеется в виду, когда сейчас мы говорим о зоне бедствия, о каких объемах идет речь и что нам в связи с этим делать, в какие сроки”, - сказал премьер-министр в начале встречи.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, председатель комитета по градостроительству Ваагн Вермишян доложил, что в рамках программы на 2008–2020 годы все еще остается проблема улучшения жилищных условий 557 семей. 44 семьи обеспечены домами в рамках выделенных из бюджета на 2018 год 460 миллионов драмов. В 2019 году в рамках программы было выделено 560 млн драмов, и будут решены жилищные проблемы 60 семей. В 2020 году планируется решить жилищные проблемы 453 семей. 280 из них находятся в Лорийской, 149 - в Ширакской, и 24 - в Арагацотнской областях.

В то же время Ваагн Вермишян доложил, что в результате проведенных работ в зоне бедствия было зарегистрировано 6 536 времянок, которые используются в качестве домов. Из них 3500 - в Ширакской области, 2845 - в Лорийской области, 51 - в Арагацотнской области. Было отмечено, что согласно поручению премьер-министра, до 30 июня будут проведены целенаправленные уточнения, чтобы понять, в отношении каких семей, проживающих в этих времянках, государство имеет обязательства.

Затем были обсуждены возможности и варианты решения жилищных вопросов, проблем аварийных зданий, других вопросов городского развития, а также стимуляции строительства в зоне бедствия.

Премьер-министр подчеркнул важность решения вопроса времянок в Гюмри, Ванадзоре и других населенных пунктах и отметил, что города должны развиваться в соответствии с логикой планов городского развития. Премьер-министр подчеркнул, что перед правительством стоит задача решить проблему зоны бедствия. В то же время Никол Пашинян поручил комитету по градостроительству представить варианты решения проблемы аварийных зданий в республике с учетом международного опыта.