По утверждению защитника Кочаряна, затягивание или ускорение судебного разбирательства не входит в их цели

Адвокат второго президента Армении Роберта Кочаряна Айк Алумян утверждает, что затягивание судебного разбирательства, а также и искусственное ускорение судебного процесса не входит в их цели. Как передает «Арменпресс», в беседе с журналистами Айк Алумян отметил, что все вопросы, которые должны быть вынесены на этот суд, будут вынесены.

“Часть этих вопросов включена также и с учетом того, что это дело находится и в Европейском суде, чтобы в дальнейшем там не было бы сказано, что мы пропустили тот или иной вопрос во внутригосударственных инстанциях. Для рассмотрения дела в Европейском суде это очень важно. Поэтому все вопросы будут включены, независимо от того, кому то это понравится или нет”, - подчеркнул Алумян.

Решение о самоотводе судьи Армена Даниеляна по апелляционной жалобе в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна, Сейрана Оганяна, Юрия Хачатурова и Армена Геворкяна будет оглашено 14 июня в 15: 15. Ходатайство о самоотводе судьи Даниеляна представили адвокаты Роберта Кочаряна и Сейрана Оганяна, к ходатайству присоединился также адвокат и Юрия Хачатурова.

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения по ходатайству.

В апелляционном уголовном суде 14 июня проходит судебное заседание по рассмотрению апелляционных жалоб, представленных Генеральной прокуратурой по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна, Сейрана Оганяна, Юрия Хачатурова и Армена Геворкяна, а также апелляционных жалоб, предствленных представителем правопреемников потерпевших Ваге Григоряном и представителем потерпевшей Седой Сафарян.

Генеральная прокуратура обжаловала решение суда общей юрисдикции Еревана от 18 мая об изменении меры пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна и о приостановлении производства по уголовному делу от 20 мая того же суда и обращении в Конституционный суд. Апелляционные жалобы представили также и представитель правопреемников потерпевших Ваге Григорян и представитель потерпевшей Седа Сафарян.

Согласно обвинительному заключению, опубликованному в информационной системе Datalex, Роберт Кочарян с 9 апреля 1998 года по 9 апреля 2008 года, занимая пост президента РА, свергнул конституционный строй РА, а также, используя свое должностное положение, способствуя осуществлению действий в пользу единственного участника и директора ООО “Ти Эс Эс Эс Си Армения” Сильвы Амбарцумян, в феврале и мае 2008 года, при содействии Самвела Майрапетяна, получил от нее взятку в особо крупных размерах - 927.000.000 драм РА экв. 3 000 000 долларов США.