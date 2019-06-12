Состоялись политические консультации между МИД Армении и ОАЭ

В Абу-Даби состоялись политические консультации между министерством иностранных дел Армении и министерством иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Emirates News Agnecy.

В консультациях с армянской стороны приняли участие заместитель министра иностранных дел Григор Ованнисян, посол Армении в Объединенных Арабских Эмиратах Мгер Мкртумян и сотрудник посольства по Ближнему Востоку Армин Мелкумян. На встрече делегацию ОАЭ возглавил заместитель министра иностранных дел Халифа Шахен аль-Марар.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с сотрудничеством между двумя странами и пути их продвижения. Стороны также коснулись текущих региональных событий, договорились углубить сотрудничество, подчеркнув важность укрепления двусторонних связей на региональных и международных платформах.