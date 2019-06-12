Адвокат Кочаряна заявил об отказе от иска против Никола Пашиняна

Защитная группа второго президента Армении Роберта Кочаряна сообщает, что адвокат Айк Алумян заявил об отказе от иска против Никола Пашиняна.

Как сообщает Арменпресс, на сегодняшнем судебном заседании по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна против премьер-министра Никола Пашиняна представитель Роберта Кочаряна Айк Алумян устно заявил об отказе от иска.

Айк Алумян, обращаясь к ответчику, сказал, что если представитель ответчика заявит недвусмысленно, что, сделав обсуждаемое заявление, Никол Пашинян не имел в виду Роберта Кочаряна, то истец готов отказаться от иска.

Представитель ответчика Геворг Гезалян, будучи уполномоченным от имени доверителя, бесспорно сказал: «Это выражение, сделанное Николом Пашиняном, касалось толкования конституционно-правовой нормы и однозначно не касалось господина Кочаряна».

Судебное заседание было отложено и назначено на 13 июня в 14:00.

Напомним, что предметом иска является обязать ответчика Никола Пашиняна принести публичные извинения за следующее высказывание: «Говорит: неприкосновенный, что означает неприкосновенный, то есть можно организовать убийство людей и сказать: я неприкосновенный?»