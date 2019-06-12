NYT: для поддержания тонуса пожилым женщинам нужно делать по 7,5 тыс. шагов в день

Умеренные по интенсивности физические нагрузки, в том числе ходьба на протяжении минимум 150 минут в неделю, рекомендованы для пожилых людей во многих странах мира. Эти рекомендации основаны на результатах исследований, в ходе которых выяснялась взаимосвязь между физической активностью и состоянием здоровья, сообщила во вторник газета The New York Times, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Некоторые специалисты считают, что измерять физические нагрузки в минутах не совсем корректно, и предлагают другие методы. "Возможно, не все четко понимают, что на деле означает 150 минут физической нагрузки в неделю", - пояснила в интервью газете профессор медицины Гарвардского университета Ай-Мин Ли. По ее мнению, более точно измерить нагрузки для пожилых женщин можно с помощью подсчета сделанных ими шагов.

В новом исследовании, опубликованном в Journal of American Medical Association, профессор Ли и ее коллеги постарались выяснить, какое именно количество шагов следует делать для поддержания тонуса. Они изучили результаты наблюдений над 17 тыс. женщин, большинство из которых достигло возраста 70 лет. В результате специалисты пришли к выводу, что для снижения уровня вероятности преждевременной смерти достаточным можно считать 7,5 тыс. шагов в день, а средний показатель - 4,5 тыс. спокойным прогулочным шагом. При малоподвижном образе жизни, когда женщина делает около 2,7 тыс. шагов в день, вероятность преждевременной кончины увеличивается.