Источник: послы ЕС утвердили без дискуссии продление на год санкций против РФ по Крыму

Комитет постоянных представителей ЕС утвердил без дискуссии продление на 12 месяцев ограничительных мер против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщил журналистам в среду источник в Брюсселе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Решение принято без дискуссии. Официальное продление утвердит Совет [ЕС на уровне министров] на следующей неделе", - заявил он.