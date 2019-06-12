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Источник: послы ЕС утвердили без дискуссии продление на год санкций против РФ по Крыму


Комитет постоянных представителей ЕС утвердил без дискуссии продление на 12 месяцев ограничительных мер против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщил журналистам в среду источник в Брюсселе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Решение принято без дискуссии. Официальное продление утвердит Совет [ЕС на уровне министров] на следующей неделе", - заявил он.

 

 

 

 




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