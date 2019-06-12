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Ливан не примет участия в организуемом США ближневосточном форуме в Манаме


Делегация Ливана не будет участвовать в организуемом США 25-26 июня в Манаме международном семинаре по Палестине "Мир во имя процветания", заявил в среду телеканалу CNN министр иностранных дел и миграции республики Джебран Басиль.

"Мы бы предпочли сначала иметь четкое представление об американском мирном плане, однако до сих пор нам ничего неизвестно о нем", - сказал ливанский министр. По его словам, Бейрут воздержится от участия в этом форуме "прежде всего потому, что на нем не будут присутствовать представители палестинского народа, ранее объявившее о бойкоте семинара в Манаме",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По сведениям газеты The Daily Star, президент США Дональд Трамп намерен озвучить в Манаме экономическую часть так называемой сделки века по ближневосточному урегулированию.

 

 




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