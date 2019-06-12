Парламент Гонконга отложил рассмотрение закона об экстрадиции

Законодательный совет Гонконга решил отложить проведение заседания для рассмотрения закона об экстрадиции с КНР на фоне многотысячной акции протеста, охватившей центр города. Об этом сообщила радиостанция RTHK.

В секретариате парламента не уточнили, на какой срок может быть отложена сессия.

Десятки тысяч демонстрантов, выступающих против законопроекта, ранее вышли на улицы Гонконга. По свидетельству корреспондента ТАСС, митингующие заполонили улицы, прилегающие к правительственному комплексу и зданию Законодательного совета в районе Адмиралти. Толпы людей заблокировали движение транспорта, вызвав серьезные дорожные пробки,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В выступлениях участвуют преимущественно студенты местных вузов, многие из которых специально бойкотировали занятия. Несколько сотен демонстрантов провели в центре города всю ночь. Пока обошлось без эксцессов и радикальных действий. Полиция воздерживается от разгона собравшихся.

"Мы не хотим видеть, чтобы Гонконг под давлением Пекина терял свой статус, демократические права и ценности и становился одним из обычных китайских городов", - сказал студент Гонконгского университета по фамилии Чэн.

Для обеспечения порядка мобилизовано 5 тыс. сотрудников правоохранительных органов.