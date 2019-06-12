Европейские индексы - 11-06-19

МОСКВА, 12 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 11 июня: Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.92% и составил 12155.81 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.48% и составил 5408.45 пункта, британский FTSE вырос на 0.31% и составил 7398.45 пункта, а российский RTSI вырос на 0.57% и составил 1343.33 пункта.