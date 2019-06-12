Европейские индексы - 11-06-19
МОСКВА, 12 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 11 июня: Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.92% и составил 12155.81 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.48% и составил 5408.45 пункта, британский FTSE вырос на 0.31% и составил 7398.45 пункта, а российский RTSI вырос на 0.57% и составил 1343.33 пункта.
- 08:43 Европейские индексы - 11-06-19
- 08:42 Американские индексы снизились - 11-06-19
- 08:42 Цены на цветные металлы - 11-06-19
- 08:41 Цены на драгоценные металлы выросли - 11-06-19
- 08:40 Цены на нефть снизились - 11-06-19
- 00:44 Сборная Армении по футболу в Афинах победила Грецию
- 11.06-21:58 Армения подаёт хороший пример: посол Португалии в РФ коснулся сотрудничества с интеграционными структурами
- 11.06-21:49 Зеленский не ставил условий при возвращении гражданства: Саакашвили
- 11.06-21:42 Трамп заявил, что получил "очень теплое" письмо от Ким Чен Ына
- 11.06-21:29 Трамп рассчитывает встретиться на G20 с Путиным и Си Цзиньпином
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- 11.06-20:00 Премьер-министр Никол Пашинян принял Анджея Каспршика
- 11.06-19:39 Палата представителей Нидерландов приняла осуждающую турецкие власти за навешивание ярлыков жертвам Геноцида армян резолюцию
- 11.06-19:09 В правительстве состоялось заседание Совета по вопросам борьбы с трафикингом и эксплуатацией людей
- 11.06-19:05 Россия будет платить пенсии трудовым мигрантам из стран ЕАЭС
- 11.06-18:30 Глава МВД РФ объявил о решении освободить Голунова от ответственности
- 11.06-18:10 Приняты решения о снижении себестоимости продукции и повышении эффективности предприятия "Шанси-Наирит"
- 11.06-18:01 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 11-06-19
- 11.06-18:00 Азиатские индексы - 11-06-19
- 11.06-17:56 ЕС опубликовал первый свод правил использования беспилотников
- 11.06-17:42 Эдуард Агаджанян принял участие в саммите высокого уровня инициативы “Партнерство открытого управления”
- 11.06-17:41 Глава МИД Арцаха принял делегацию Ливанского университета «Айказян»
- 11.06-17:39 Джордж Мартин занялся видеоигрой, не дописав "Игру престолов"
- 11.06-17:37 Трамп прорекламировал американцам книгу про себя
- 11.06-17:23 Зеленский уволил 15 глав областей на Украине
- 11.06-16:59 Мужчина прогулялся с «самой большой кошкой в мире» и попал на видео
- 11.06-16:52 СМИ: "новые" страны ЕС выступили с инициативой ускорить процесс расширения сообщества
- 11.06-16:45 Fujifilm решила вновь производить черно-белую фотопленку
- 11.06-16:34 Во Франции задержали пять человек, готовивших атаки на мусульман и евреев
- 11.06-16:33 Посол Копыркин не располагает официальной информацией о предоставлении Россией Миграну Погосяну политического убежища
- 11.06-16:26 ЦБ оставил неизменной ставку рефинансирования
- 11.06-16:02 Государственный джаз-оркестр Армении выступит в Ереване с вокалистом и трубачом Рональдом Бейкером
- 11.06-16:00 Министерство направило в правительство доработанный вариант законопроекта о запрете курения в общественных местах
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17:29, 05.06.2019
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11:09, 08.06.2019
Просмотрели 1819 раз Европейские индексы - 07-06-19