Армения подаёт хороший пример: посол Португалии в РФ коснулся сотрудничества с интеграционными структурами

Посол Португалии в России Паулу Визеу Пинейру высказался о перспективах сотрудничества между Европейским Союзом и Евразийским Экономическим Союзом.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Rusarminfo, дипломат отметил, что видит возможность заключения договоров между Евросоюзом и Россией, которые можно будет распространить в дальнейшем на другие страны. В качестве примера удачного партнерства Пинейру привел взаимодействие Армении с интеграционными структурами.

«В частности, хороший пример подаёт Армения. С одной стороны, она является ассоциированной страной с точки зрения торговли. С другой стороны, входит в Евразийский Союз. То есть, имеется в виду, что Армения имеет договор об ассоциации с Европейским Союзом, но одновременно умудряется являться и частью Евразийского Союза», — сказал Пинейру в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Посол Португалии также добавил, что если бы несколько лет назад было понимание возможности такой интеграции, то «украинский вопрос» бы не возник.