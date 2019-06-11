В правительстве состоялось заседание Совета по вопросам борьбы с трафикингом и эксплуатацией людей

Под председательством вице- премьера Мгера Григоряна в правительстве состоялось первое заседание Совета по вопросам борьбы с трафикингом и эксплуатацией людей в обновленном составе.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Мгера Григоряна, вице-премьер, приветствуя участников заседания, пожелал совету конструктивной работы, затем попросил их перейти к обсуждению вопросов повестки.

В начале заседания представитель МИД кратко доложил о работах по борьбе с трафикингом и эксплуатацией людей. Затем приглашенный на заседание международный эксперт представил результаты мониторинга выполнения “Национальной программы по организации борьбы с трафикингом и эксплуатацией людей в Республике Армения на 2016-2018 гг.” и проблемы, которые совет должен держать в центре внимания при разработке новой трехлетней программы.

Участники заседания обсудили также национальную программу по организации борьбы с трафикингом и эксплуатацией людей в Республике Армения 2019-2021 гг. и график ее реализации.