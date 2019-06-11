Эдуард Агаджанян принял участие в саммите высокого уровня инициативы “Партнерство открытого управления”

В Оттаве состоялся саммит высокого уровня инициативы “Партнерство открытого управления”. Как сообщает Арменпресс, одним из главных достижений саммита стало создание Группы передовых стран процесса Раскрытия реальных владельцев. Группа объединяет ведущие страны Раскрытия реальных владельцев для создания общих форматов, методов, комплексных решений проблем и т.д. Лидерами Раскрытия реальных владельцев являются Великобритания и Украина. В Плане действий “Партнерство открытого управления”-Армения правительство Армении взяло на себя обязательство внедрить реестр Раскрытия реальных владельцев, полное применение которого будет способствовать раскрытию вовлеченных в теневой бизнес лиц, возвращению активов, борьбе с международной коррупцией и отмыванием приобретенных преступным путем денег.

Руководитель аппарата премьер-министра, координатор процесса “Партнерство открытого управления”-Армения Эдуард Агаджанян в своем выступлении отметил, что правительство Республики Армения намерено повысить прозрачность системы государственного управления, сделать правительство более подотчетным и полноценно бороться с коррупцией. В ходе саммита Эдуард Агаджанян выступил в качестве спикера на круглых столах на темы “Процесс “Партнерство открытого управления” в рамках Восточного партнерства и на Западных Балканах” и “Открытое правосудие”.

В рамках саммита инициативы “Партнерство открытого управления” Эдуард Агаджанян провел ряд двусторонних встреч, в частности, с представителем Азиатского банка развития в Северной Америке Бартлетом Эдеси; основателем компании FMA, экс-руководителем аппарата правительства Великобритании Френсис Мади; членом Государственного агентства Великобритании по цифровым реформам, членом парламента Великобритании, координатором Антикоррупционной программы Джоном Пенроузом; заместителем руководителя инициативы “Партнерство открытого управления” Джо Павлом; координатором Азиатско-тихоокеанского региона Шреей Басу; сопредседателем гражданского общества управляющего совета инициативы “Партнерство открытого управления”, директором программы “Прозрачность и управление” Робином Ходсом и другими заинтересованными сторонами.