Государственный джаз-оркестр Армении выступит в Ереване с вокалистом и трубачом Рональдом Бейкером

Известный американский музыкант Рональд Бейкер в сопровождении Государственного джазового оркестра Армении (художественный руководитель и дирижер Армен Уснунц) в Ереване исполнит классические и современные джазовые произведения.

Как передает «Арменпресс», концерт состоится 11 июля в концертном зале им. Арама Хачатуряна.

Рональд Бейкер родился в Балтиморе в 1968 году. Он учился игре на трубе в школе искусств Балтимора, затем получил степень бакалавра в Оберлинской консерватории.

За короткое время он стал востребованным трубачом и вокалистом. Бейкер выступает на лучших джазовых фестивалях с такими артистами, как Лу Доналдсон, Кертис Фулерт, Джесси Дэвис, Антонио Харт и другие. Более 22 лет путешествует с собственным квартетом. Более 13 лет он занимается педагогической деятельностью. Концерт 11 июля - первое сотрудничество Государственного джаз-оркестра Армении и Рональда Бейкера. И оркестр, и артист с нетерпением ждут предстоящего концерта, и заверяют, что он действительно заинтересует армянского слушателя.