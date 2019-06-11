СМИ: в Японии появятся специальные права для пожилых водителей

Правительство Японии планирует выдавать пожилым водителям в возрасте старше 75 лет специальные права, которые бы распространялись только на вождение автомобилей, оснащенных различными электронными "помощниками", в частности системой автоматического торможения. Об этом сообщила газета Nikkei.

Такие меры власти считают необходимыми из-за возросшего числа ДТП с участием пожилых людей. Многие из них путают педали или поздно реагируют на изменение дорожной ситуации вокруг них. Первоначально подобные лицензии планируется выдавать в добровольном порядке взамен обычных прав. Обязательное введение таких документов, скорее всего, станет возможным только после более широкого распространения технологий автоматического торможения в автомобильной промышленности и их удешевления,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

За прошлый год от водительских прав добровольно отказались около 400 тыс. японцев старше 65 лет.