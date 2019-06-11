Крупнейший фестиваль анимационного кино открылся во Франции с участием шести фильмов из РФ

Шесть фильмов из России борются за награды 42-го Международного анимационного фестиваля, который ежегодно собирает на берегу озера Анси в одноименном французском городе лучших художников-мультипликаторов из более чем 70 стран. Торжественная церемония открытия самого престижного в своем классе смотра прошла в понедельник вечером в национальном театре "Бонльё", передает корреспондент ТАСС с места события.

В рамках фестиваля с 11 по 14 июня по традиции пройдет крупнейший в Европе Международный анимационный кинорынок MIFA (International animation film market), в котором примут участие ведущие киностудии РФ. Участие отечественной делегации в MIFA восьмой год подряд организует Ассоциация анимационного кино (ААК) России при поддержке Министерства культуры РФ,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Международное жюри отобрало для участия в фестивале 210 фильмов из более чем 3 тыс. заявленных работ.

Фестиваль и кинорынок MIFA в Анси - одно из старейших и самых значимых событий в мире анимации. Смотр родился из особой мультипликационной секции "Международные дни анимации", которая появилась в 1956 году на Каннском фестивале.

В 1960 году было принято решение на базе секции организовать отдельный самостоятельный анимационный фестиваль, который первое время проводился нерегулярно. Тогда же была основана Международная ассоциация анимационного кино. Позднее в рамках фестиваля заработал и анимационный кинорынок, который ежегодно посещают более 7 тыс. специалистов отрасли со всего мира.