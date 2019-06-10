Указом президента Армении Армена Саркисяна, Ашот Овакимян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Армении в Хорватии по совместительству (резиденция в Праге). Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, при назначении президент руководствовался предложением премьер-министра.