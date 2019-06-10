Время в Ереване: 11:07:36,   10 Июнь

Гагик Галачян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Армении в Киргизии по совместительству


Указом президента Армении Армена Саркисяна, посол Армении в Казахстане Гагик Галачян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Армении в Киргизии по совместительству (резиденция в Нур-Султане). Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, при назначении президент руководствовался предложением премьер-министра.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации