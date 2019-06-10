Ашот Овакимян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Армении в Словении
Указом президента Армении Армена Саркисяна, Ашот Овакимян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Армении в Словении. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, при назначении президент руководствовался предложением премьер-министра.
- 18:54 Гагик Галачян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Армении в Киргизии по совместительству
- 18:47 Давид Бабаян прокомментировал слухи о возможной отставке Виталия Баласаняна
- 18:31 Армен Киракосян отозван с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Армении в Хорватии
- 18:23 Ашот Овакимян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Армении в Словении
- 18:16 Никол Пашинян провёл телефонный разговор с Касым-Жомартом Токаевым
- 17:57 Хайко Маас: ЕС попытается поддержать Иран после выхода США из сделки
- 17:53 Назван самый популярный человек в Instagram
- 17:40 СМИ: власти Кипра выдали ордера на арест сотрудников бурового судна Турции
- 17:36 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 10-06-19
- 17:36 Азиатские индексы - 10-06-19
- 17:25 Reuters: экс-президента Пакистана задержали по делу о коррупции
- 17:00 Около 100 человек погибли при нападении боевиков в Мали
- 16:46 ЦИК Армении Артуру Ованнисяну предоставила депутатский мандат
- 16:45 На острове Суматра в Индонезии произошло извержение вулкана
- 16:39 Вице-председатель Демократической партии Молдавии отказался покинуть пост и.о. премьера
- 16:37 Токаев намерен совершить первую зарубежную поездку после выборов на саммит ШОС в Бишкек
- 16:34 В реке Хачен утонул 16-летний юноша
- 16:18 В ПА отметили рождение самого пожилого адвоката
- 16:15 Опрос: Юрий Бойко стал лидером рейтинга кандидатов на пост премьера Украины
- 16:11 Киану Ривз объявил дату релиза Cyberpunk 2077
- 16:09 В Афганистане ликвидировали не менее 12 командиров "Сети Хаккани"
- 16:06 В Сирию вернулись более 256 тысяч беженцев
- 16:04 Супругу королевы Великобритании исполнилось 98 лет
- 15:56 На Android-смартфонах нашли «врожденный» вирус
- 15:51 Президент Молдавии заявил, что не подаст в отставку
- 15:49 Глава “Адеквада” Артур Даниелян подвергнут приводу в полицию
- 15:44 Артур Агабекян освобожден от должности советника президента Республики Арцах
- 15:35 Иран не намерен инициировать войну с кем-либо, заявил Зариф
- 15:19 Парламент Армении полностью принял проекты нескольких законов, представленные правительством
- 15:13 Армен Саркисян президенту Португалии по случаю национального праздника страны направил поздравительное послание
- 15:03 Католикос Всех Армян принял студентов кафедры арменоведения университета Фресно
- 15:01 Всю неделю в Армении будут осадки: ожидаются кратковременные дожди с грозами, в отдельных местах – град
- 15:00 Валерий Осипян наградил около 50 сотрудников Полиции Армении
- 14:59 В соборе Парижской Богоматери 15 июня пройдет первая после пожара месса
- 14:46 Временно будет прекращена подача газа для газопотребителей ряда подъездов в здание 5 по улице Тихого Дона административного района Эребуни
13:31, 03.06.2019
Просмотрели 5020 раз Учения НАТО Saber Guardian 2019 начались в Румынии
12:06, 03.06.2019
Просмотрели 4287 раз Помпео заявил о готовности США заключить с Ираном новое ядерное соглашение
13:07, 03.06.2019
Просмотрели 3780 раз Глава британского МИД заявил, что Лондон привык к неожиданностям со стороны Трампа
17:29, 05.06.2019
Просмотрели 3405 раз Вся сумма от переиздания песни Smoke on the Water группы Deep Purple будет передана музыкальной школе Гюмри
13:41, 03.06.2019
Просмотрели 3288 раз СМИ: консервативный блок ХДС/ХСС не исключает распада правящей в Германии коалиции