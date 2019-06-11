Предстоящие на 11 июня мероприятия

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события:

Сегодня, 11 июня, постоянные комиссии Национального собрания Армении по здравоохранению и социальным вопросам, финансово-кредитным и бюджетным вопросам проведут совместное заседание. На повестке дня годовой отчет об исполнении государственного бюджета.

Тему здравоохранения с нефинансовой точки зрения продолжат главный гепатолог Минздрава РА Асмик Казинян, доцент кафедры инфекционных заболеваний Ереванского медицинского университета Арегназ Мхитарян. Они коснутся Международного дня борьбы с заболеваниями безалкогольного ожирения печени.

Какова финансовая стабильность в Армении, какие проблемы существуют в этой сфере? Эти и другие вопросы будут затронуты на пресс-конференции в Центральном банке Армении, где будет представлен отчет о финансовой стабильности.

С журналистами встретится чрезвычайный и полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин.

С 25 по 29 июня состоится “Fashion Forum Yerevan - 2019”. На форуме будет рассказано обо всем том, что касается моды. В преддверии мероприятия на пресс-конференции, созвываемой в Министерстве экономики Армении, инициаторы и организаторы представят его подробности.

Спортивные события: Сегодня состоится общее собрание общественной Федерация велосипедного спорта Армении. На повестке - отчет о деятельности президента Федерации и избрание новых членов президиума.

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