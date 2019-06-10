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Иран не намерен инициировать войну с кем-либо, заявил Зариф


Тегеран не намерен первым начинать войну с кем-либо, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на фоне обострившейся ситуации в отношениях с США.

"Иран не начинал каких-либо войн и не будет этого делать, но тот, кто начнет войну с нами, не будет тем, кто закончит ее", - сказал Зариф во время-пресс конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.




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