НС из средств, выделенных из госбюджета, потратило 91%

Национальное Собрание Армении в 2018 году из выделенных из госбюджета 4 млрд 900 млн 141 тыс. драмов потратило 4 млрд 496 млн 511 тыс. драмов. Не состоялся ряд командировок и приемов, обусловленных бархатной революцией в стране, а также внеочередными парламентскими выборами.

Как передает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС Армении заявил руководитель аппарата Национального собрания Армении, генеральный секретарь Тигран Галстян.

“Утвержденный бюджет НС РА на 2018 год по пяти программам составлял 4 млрд 899 млн 441 тысяч драмов. В течение года для должного осуществления работ по организации и проведению 17-го Саммита Франкофонии и для вознаграждении за проявленную высокую ответственность из резервного фонда правительства РА было выделено 1 млн 299 тысяч драмов. В итоге уточненный бюджет НС составил 4 млрд 900 млн 141 тыс. драмов. Фактические расходы составили 4 млрд 496 млн 511 тыс. драмов, или с рядом программных мероприятий бюджет был выполнен на 91,8% “, - представил Галстян.

Содержание аппарата и депутатов по части программы 2018 г. уточненный бюджет составил 4 млрд 456 млн 110 тыс. драмов, из них 2 млрд 946 млн драмов-72,5% - оплата труда, а 1 млрд 118 млн драмов - коммунальные, командировки, представительские расходы и т. д. Бюджет по этой части выполнен на 91,2%, отклонение составило 391 млн 330 тыс. драмов, из которых 281 млн драмов приходится на зарубежные командировки и представительские расходы. “ "Ряд командировок и приемов, обусловленных проведенной в стране бархатной революцией, а также внеочередными парламентскими выборами, не были проведены”, - отметил Галстян.

В 2018 году по сравнению с 2017 г. фактические расходы сократились на 74 млн 932 тыс. драмов или на 1,81%. На 0,8% сократилась зарплата, связанная с изменением депутатского числа НС 6-го созыва и сокращением штатов.

Он подчеркнул, что нынешнее руководство аппарата является лишь регистратором данных, то есть, бюджет на 2018 год им не осуществлен.