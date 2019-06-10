Экспорт из Армении в страны ЕАЭС вырос более чем на 20%

Товарооборот между Арменией и странами ЕАЭС с момента вступления в структуру значительно вырос. Вырос также экспорт товаров конечного потребления из Армении в страны ЕАЭС, в прошлом году экспорт, в целом, вырос на 20,7%. Как сообщает «Арменпресс», об этом в Национальном собрании на парламентских слушаниях по теме “Год председательства Армении в ЕАЭС. Вызовы и возможности”, - сказал министр экономики Армении Тигран Хачатрян.

“ЕАЭС для экономики Армении открыл большие возможности. Мы провели некоторые сравнения по количественным показателям наших отношений с теми же странами-членами на конец 2014 года (до членства). И можно констатировать, что объемы товарооборота между Арменией и другими странами-членами ЕАЭС за этот период выросли на 34,5% в год. При этом объемы экспорта из Армении в страны ЕАЭС за тот же период выросли в 2,1 раза. Только за 2018 год экспорт из Армении в страны-члены ЕАЭС вырос на 20,7%. Важно констатировать, что экспортируются товары конечного потребления”, - отметил Хачатрян.

В общем объеме экспорта только 1,1% - продукция горнорудной промышленности. Остальные 99% - обрабатывающая промышленность и необработанная сельскохозяйственная продукция. Хачатрян назвал это важными цифрами, которые говорят о том, что товары армянского производства конкурентоспособны и востребованы для потребителей стран-членов ЕАЭС.

В 2018 году в страны ЕАЭС были экспортированы алкогольные напитки, бриллианты, свежие и замороженные овощи, фрукты, табак, ювелирные изделия, фармацевтическая продукция, строительные камни и др.

Армения приняла председательство в ЕАЭС с 1 января 2019 года. Министр отметил, что можно констатировать, что в течение этого года Армения с экономической точки зрения фиксирует более предметные достижения, чем в начале периода, когда она не председательствовала.