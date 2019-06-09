Национальная сборная Армении по футболу  отбыла  в  Грецию

Национальная сборная Армении по футболу и представители ФФА 9 июня чартерным рейсом отбыли в Афины - для участия в очередной игре Евро-2020.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ФФА.

Матч 4 тура в группе J состоится 11 июня с командой Греции – на Олимпийском стадионе в Афинах.

В составе сборной - 22 спортсмена.

Вратари

Арам Айрапетян, «Бананц»

Генри Авагян, «Алашкерт»

Арсен Бегларян, «Днепр», Беларусь

Защитники

Тарон Восканян, «Алашкерт»

Варазат Ароян, «Урал», РФ

Айк Ишханян, «Лори»

Ованес Амбарцумян, «Эносис Паралимни», Кипр

Арман Ованнисян, «Гандзасар Капан»

Камо Ованнисян, «Жетису», Казахстан

Полузащитники

Артак Егиазарян, «Алашкерт»

Карлен Мкртчян, «Пюник»

Армен Амбарцумян, «Арарат Армения»

Артак Григорян, «Алашкерт»

Румян Овсепян, «Пюник»

Генрих Мхитарян, «Арсенал», Англия

Петрос Аветисян, «Арарат Армения»

Араз Озбилис, «Бешикташ», Турция

Геворк Казарян

Эдгар Бабаян, «Хоббо», Дания

Нападающие

Тигран Барсегян, «Кайсар», Казахстан

Александр Карапетян, «Прогресс Нидеркорн», Люксембург

Артур Миранян, «Пюник»

Из предполагаемых 25 футболистов в сборную не вошли Григор Меликсетян, Армен Манучарян и Эрик Варданян (ввиду нездоровья).