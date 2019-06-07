Премьер-министр Армении видит механизм довольства всех стран в компромиссе

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян считает, что нужен компромисс, чтобы все государства были довольны политикой друг друга. Как сообщает корр. Арменпресс, Никол Пашинян сказал об этом на 23-м пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос журналиста, что делать, когда все государства недовольны.

«Когда ситуация такова, что все недовольны, необходимо сделать так, чтобы все были довольны. Для этого есть только один путь - это называется компромисс. Нужно поработать над компромиссом. Для достижения компромисса нужно взаимное уважение. Как сказал Владимир Владимирович, понимание интересов друг друга и уважение к этим интересам. Если все глобальные игроки будут так воспринимать ситуацию и будут готовы взять на себя ответственность за такие компромиссы, понятно, что, это не очень простое дело, но это единственный путь, потому что другие пути приведут нас перед к очень большим проблемам», - сказал Пашинян.