Любой человек, пропагандирующий насилие и ненависть в Армении, должен получить железный контрудар: Пашинян дал поручения

Любая пропаганда насилия и ненависти в Республике Армения должна удостоиться крайне жесткого контрудара. Как сообщает «Арменпресс», об этом в начале заседания правительства сказал премьер-министр Армении, Никол Пашинян, подчеркнув, что абсолютно не имеет значения, выступают ли лица с подобными призывами как сторонники власти, или как оппозиционеры.

“Год назад в Армении произошла ненасильственная, бархатная революция, и после этого некоторые силы, в том числе имеющие прямую или косвенную связь с прежней коррупционной системой, попытались создать для себя определенное поле политической деятельности в Республике Армения, что естественно в любой демократической стране. В результате многолетних попыток и деятельности эти силы окончательно поняли, что безвозвратно оказались в политической безвыходности, и в последнее время мы видим следующие проявления, по всей видимости, в отношении перспективы получения какой-либо отчаянной политической поддержки некоторые круги решили осуществить в Армении пропаганду политической легитимизации насилия. И в этом плане проходят организованные акции, основным смыслом которых является то, что они собираются силой решать политические вопросы. И эти слова, риторика приобретает все более организованный характер. И у нас есть оперативные сведения о том, что некоторые из этих кругов даже решили сформировать группы так называемых “людей в черном”, которые в городе пытаются создать определенное настроение, отличиться определенным поведением и т.д.”, - сказал Никол Пашинян.

В контексте всего этого премьер-министр РА констатировал, что в стране, где победила ненасильственная бархатная революция и где происходят призывы к насилию, в этих условиях правоохранительная система не может быть бархатной.

“ В этих условиях правоохранительная система должна дать жесткий отпор всем подобным явлениям. Начиная с того явления, что, например, площадь Свободы в Ереване какие-то люди в какие-то часы пытаются превратить в проезжую зону, водить автомобили по тротуарам, и это, по сути, делается с определенной целью показать, что в стране якобы установлено безвластие, в стране нет правопорядка, или правопорядок в стране разрешен. Я хочу констатировать, что в подобных случаях правоохранительная система должна относиться к проблеме не только как к нарушениям правил дорожного движения, поскольку это не просто нарушение правил дорожного движения, это явное пренебрежение к обществу, к законности, к государственному порядку, и всеми подобными случаями должна заниматься не только дорожная полиция, но и силы, занимающиеся общественным порядком и безопасностью. Любое лицо имеющее подобное поведение, должно серьезно пожалеть о содеянном им поступке”, - пояснил премьер-министр.

“Что же касается этих групп “людей в черном”, то эти группы нужно выявить, решить вопрос с черной одеждой, завязать им цветущую бабочку, сопроводить яркими цветами в нормальную, цивилизованную, законную жизнь”, - сказал Пашинян.

Начальник Полиции Армении, Валерий Осипян и директор СНБ, Артур Ванецян отметили, что поставленная задача ясна и будет выполнена.

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