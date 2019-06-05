Лавров рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского

Говорить об организации встречи Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского пока не приходится. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы пока даже не знаем, какая политика будет у нового руководства Украины на направлении Минских договоренностей и в целом на российском направлении. Оттуда звучат достаточно размытые сигналы. Например, что надо проводить референдум о том, возобновлять ли переговоры с Россией", — сказал министр в интервью объединенной редакции РБК.