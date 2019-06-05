Обжаловано решение об аресте Гегама Петросяна в рамках дела 1 марта

Решение об аресте бывшего заместителя командующего внутренними войсками, начальника штаба полиции Гегама Петросяна обжаловано. В беседе с Арменпресс об этом сказал его адвокат Вагаршак Геворгян.

“Я обжаловал правомерность ареста”, - сказал Геворгян.

Напомним, что 4 июня в рамках уголовного расследования событий, произошедших в Ереване в период с 1 по 2 марта 2008 года, был задержан бывший заместитель командующего внутренними войсками, начальник штаба Гегам Петросян. Петросян задержан по подозрению в совершении преступления оговоренного частью 1-й статьи 104-й (убийство) УК Армении - преднамеренном лишении жизни Закара Ованнисяна с применением огнестрельного оружия.