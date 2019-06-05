Время в Ереване: 11:07:36,   5 Июнь

Иран решительно ответит в случае необходимости, заявил Роухани


Тегеран не стремится к конфликту с другими странами, но даст решительный ответ в случае необходимости, заявил президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонного разговора с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Иран стремится к укреплению безопасности в регионе, у него нет никакого желания и склонности вступать в столкновения с другими странами или крупными силами. Но если они поступят неразумно, то, безусловно, столкнутся с решительным ответом, который заставит их пожалеть", - сказал Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте.

В ходе разговора президент Ирана и эмир Катара также обсудили проблемы Ближнего Востока - Роухани заявил, что их нельзя решать военным путем, а катарский эмир обозначил диалог как единственно возможный путь решения вопросов.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации