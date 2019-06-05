Артур Ванецяну известно, какие материалы исчезли из СНБ

Директор Службы национальной безопасности Армении, Артур Ванецян знает, какие материалы исчезли из СНБ. Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами в Национальном собрании заявил директор Службы национальной безопасности Армении, Артур Ванецян.

“По этому вопросу уголовное дело не возбуждено, поскольку это дело, содержащее специфику, оно должно быть полностью раскрыто, чтобы у кого-либо не было сомнений в том, что мы попытались скрыть исчезновение этих документов, или какие-то связанные с ними дела не раскрыты. Просто очень большой объем работы ведется инспекцией национальной безопасности и управлением внутренней безопасности, но думаю, что в ближайшее время она завершится и будет передана в следственный орган, и следственный орган в дальнейшем даст разъяснения”, - сказал Ванецян, добавив, чтоон знает, какие материалы исчезли.

8 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян, в ходе пресс-конференции заявил, что прежние власти до революции, в Службе национальной безопасности уничтожилинекоторые документы.