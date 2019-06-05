Мобильная компания Греции поставила рекорд передачи данных со скоростью выше 100 Гбит/с

Греческая компания мобильной связи Cosmote поставила рекорд передачи данных со скоростью выше 100 Гбит/с. Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета "Нафтемборики".

По словам издания, Cosmote, частично принадлежащая Греческой организации связи (ОТЕ), в сотрудничестве с германской Deutsche Telekom и шведской Ericsson провела испытание передачи данных с использованием тестового микроволнового канала и достигла рекордных скоростей стабильно выше 100 Гбит/с, то есть в 10 раз больше, чем позволяют существующие в настоящее время коммерческие разработки. Как утверждают в компаниях, это важный технологический прорыв, который создает новую ситуацию в сфере беспроводной передачи данных и позволяет решить задачу достижения очень высоких скоростей, необходимых для перехода к мобильным сетям 5-го поколения (5G). С помощью данной технологии в будущем могут быть поддержаны такие передовые приложения в сети 5G, как дистанционное управление устройствами и транспортными средствами, облачные игры, потоковое видео 360 градусов, виртуальная реальность, дополненная реальность и т.д.