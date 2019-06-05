Sky: имя нового премьер-министра Великобритании станет известно не позднее 28 июля

Имя нового лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и нового премьер-министра страны станет известно на неделе, которая начнется с 22 июля, то есть не позднее 28 июля. Об этом сообщил телеканал Sky News, огласив последние решения по изменению действующей внутрипартийной избирательной системы консерваторов, которые во вторник принял Комитет 1922, объединяющий рядовых парламентариев-тори и определяющий вопросы выбора или смены лидера партии.

Первый раунд голосования по кандидатурам на лидерство члены парламентской фракции тори проведут 13 июня. Дальнейший отсев кандидатов будет происходить 18, 19 и 20 июня. После этого в списках должны остаться только двое претендентов, судьбу которых будут определять уже не депутаты Палаты общин, а простые члены Консервативной партии. Итоги проведенного среди них голосования станут известны только месяц спустя - не ранее 22 июля. В течение стартующей в этот день недели действующий премьер-министр страны Тереза Мэй, которая уже 7 июня покинет должность лидера тори, должна будет уступить свой пост избранному главе правящей партии, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее о своем намерении побороться за пост лидера партии и должность главы британского правительства заявили 13 консерваторов. Однако в нынешний вторник сразу двое кандидатов - парламентский замминистра по делам Brexit Джеймс Клеверли и замминистра по делам регионов и местного самоуправления Кит Малтхаус взяли самоотвод.

Таким образом, борьбу в настоящий момент продолжают 11 претендентов. Это экс-глава британского МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, экс-лидер Палаты общин (де-факто представитель британского правительства в нижней палате парламента) Андреа Лидсом, министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув, глава МВД королевства Саджид Джавид, экс-заместитель министра финансов Марк Харпер, а также бывший замминистра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Сэм Джима.

24 мая Мэй объявила о предстоящей отставке сначала с поста лидера тори, а с избранием нового главы партии - и с должности премьера из-за невозможности реализовать выход страны из состава ЕС. Таким образом, задача по осуществлению Brexit будет возложена на плечи нового лидера страны и правящей политической силы.