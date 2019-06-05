Полицейские в Сюникской области раскрыли очередное коррупционное преступление

В управлении по противодействию коррупции и преступлениям, направленным против экономической деятельности ГУ ООП Полиции Армении были получены оперативные данные о противозакониях, совершенных в общине Капан.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции РА, на основе данных сотрудники Главного управления совместно с коллегами из областного управления Сюника и Капанского отдела провели оперативно-розыскные мероприятия, выяснив следующее.

По предварительным данным, в октябре 2006 года Совет старейшин Капана принял решение безвозмездно, в порядке дарения передать арендаторам квартиры, являющиеся собственностью общины. Через год бывший мэр Капана, ссылаясь на вышеуказанное решение Совета старейшин, в свою очередь, также принял решение передать бывшему губернатору Сюника квартиру по адресу Шаумяна 1032, которая не была включена в решение Совета старейшин, принятое в 2006 году.

По факту предполагаемого преступления в полиции возбуждено уголовное дело по признакам должностного подлога, которое направлено в Следственное управление Сюникской области.

Обстоятельствапроисшествиявыясняются.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.