Несмотря на политические перипетии, правительству удалось перевыполнить план бюджета на 2018 год: Никол Пашинян

Для Армении 2018 год в политическом плане былбеспрецедентнымгодом, однако в этих условиях правительству страны удалось решить проблему сохранения макроэкономической стабильности. Как передает Арменпресс, об этом в ходе обсуждения отчета об исполнении госбюджета Армении на 2018 год заявил премьер-министр Армении, Никол Пашинян. “ В 2018 году состоялись президентские выборы, 5 выборов премьер-министра, внеочередные выборы в Национальное собрание, внеочередные выборы мэра Еревана, в стране произошла бархатная революция. Это важно для описания ситуации, в которой произошел процесс исполнения бюджета. В этих условиях наше правительство, сформированное в мае 2018 года, по сути, сумело решить самую важную проблему - речь идет о сохранении макроэкономической стабильности. Я в большом зале Национального собрания уже говорил, но хочу снова подчеркнуть, что, наверное, невозможно в мировой истории найти много таких случаев, когда в стране происходят такие масштабные политические изменения и эти масштабные политические изменения не сопровождаются экономическими потрясениями, развалом финансовой системы или полуразвалом, и все это происходит в условиях макроэкономической стабильности”, - пояснил премьер-министр РА.

Он подчеркнул, что в 2018 году был зафиксирован 5,2% экономический рост.“Но я хочу подчеркнуть, что в бюджете 2018 года, который был принят предыдущим правительством и предыдущим Национальным собранием, в качестве прогнозируемого показателя экономического роста было отмечено - 4,5%. То есть, в 2018 году, в условиях вот таких глобальных политических перипетий, правительству удалось перевыполнить план, который был запланирован в основе бюджета на 2018 год предыдущим правительством, исходя из совершенно иных прогнозов. И в этом плане хочу подчеркнуть следующее: Государственный бюджет 2018 года выполнен. По итогам исполнения бюджета на 2018 год правительство Армении не имеет невыполненных обязательств”, - подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что в 2018 году у нас был низкий инфляционный фон. “Это тоже хочу особо подчеркнуть, потому что я помню, что основной темой обсуждений в прессе и социальных сетях в августе - сентябре был рост цен. И в этом плане делались очень негативные прогнозы, но нам удалось, в том числе, предприняв некоторые чрезвычайные меры, сдержать инфляцию, и по итогам года у нас было дефляция”, - подчеркнул премьер-министр РА.