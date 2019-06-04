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Тарантино экранизирует свой комикс о Джанго и Зорро, пишут СМИ


Американский режиссер Квентин Тарантино работает над экранизацией фильма по мотивам комикса "Джанго/Зорро". Как передает Арменпресс, об этом сообщает американский портал Collider.

Отмечается, что комикс был написан самим Тарантино и выпущен совместно компаниями Dynamite Entertainment и DC Comics.

Как сообщается, американский комик и писатель Джеррод Кармайкл будет задействован в качестве сценариста экранизации комикса. По информации портала, остается неясным, будет ли Тарантино непосредственно руководить проектом или доверит его кому-то другому.

Портал отмечает, что действие экранизации развернется спустя несколько лет после событий фильма "Джанго освобожденный", который также снял Тарантино.

 

 




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