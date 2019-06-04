На центральных улицах города Мартуни проводятся работы по ремонту ям и посадке деревьев

На центральных улицах города Мартуни Гегаркуникской области уже завершена посадка деревьев и начаты ремонтные работы по заполнению ям. Как сообщил «Арменпресс» мэр Мартуни, Армен Аветисян, на пожертвования жителей города Мартуни, мэрии было выделено 170 серебряных и зеленых елей и 8 туй, их посадка уже осуществлена на улицах Мясникяна и Еревана и в окрестностях Дома культуры. Посадка деревьев была осуществлена силами мэрии и сотрудников подведомственных ей учреждений. И уже несколько дней, как за счет средств местного бюджета начались ремонтные работы на центральных улицах.

“Для ремонтных работ мэрия выделила 19 млн драмов, однако тендер строительная организация выиграла за 13 млн драмов, в результате чего у нас была экономия на 6 млн драмов. В рамках выделенной суммы будут проведены работы на 2400 квадратных метрах, заполнены ямы и 3500 трещин. Работы будут завершены до 1 июля этого года. В то же время при нашей поддержке выравниваются и не центральные улицы города, чтобы обеспечить безопасное движение. В течение этого лета на Ереванской улице и улице Вардана Мамиконяна за счет субвенциальных программ, которые сейчас находятся в процессе утверждения, будут проводиться работы по асфальтированию. Мы проложим 7035 квадратных метров асфальтированной дороги и 1987 квадратных метров базальтовых плиточных тротуаров. Полностью освещаются улицы Абовяна, Геворга Зирояна, Момчяна, Саят-Новы - общей протяженностью 4,4 км. По двум субвенциальным программам будут осуществлены дорожно-строительные работы, а по третьей программе мы планируем заменить старые окна и двери всех 4 детских садов на современные и обеспечивающие энергосбережение. Для реализации этих программ в нашем фондовом бюджете есть соответствующие суммы и мы ждем соответствующего решения правительства РА”, - представил Армен Аветисян.

Хосров Хлгатян