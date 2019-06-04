В Грузии заявили о готовности упростить кораблям НАТО доступ в порты страны

Руководство Грузии готово и дальше принимать корабли альянса в Черном море и упростить для них доступ в грузинские порты, сказано в опубликованном правительственном отчете о планах работы в 2018-2020 годах.

"Растет интенсивность визитов морских кораблей НАТО в грузинские территориальные воды. Грузия готова внести важный вклад в вопросах обеспечения мира и безопасности в регионе Черного моря", - сказано в отчете,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В документе отмечается, что в апреле текущего года в грузинском порту находились члены второго постоянного морского соединения НАТО. Вместе с сотрудниками департамента береговой охраны Грузии они провели совместные учения, в которых также принимали участие переданные американской стороны в дар сторожевые катера "Диоскурия" и "Очамчире", а также четыре корабля НАТО "HNLMS Evertsen", "TCG Yildirim", "BGS DRAZKI" и "ROS Regele Ferdinand".

"Грузинская сторона готова в рамках своих возможностей принять и оказать поддержку находящимся в Черном море кораблям альянса. На данный момент разработан законопроект для упрощения выдачи дипломатического разрешения на вход в территориальные воды и порты Грузии судам, находящимся в оперативном подчинении НАТО", - сказано в документе.