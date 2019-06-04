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Заложить основу для нового сотрудничества в трехстороннем формате Армения – Кипр – Греция: глава МИД Армении встретился с армянской общиной Кипра


В армянской епархии Кипра 3 июня министр иностранных дел, Зограб Мнацаканян встретился с викарием Католикосата кипрской епархии, архиепископом Хореном Тохрамачяном, депутатом армянского происхождения, Вардгесом Махтесяном и руководителями и представителями армянских структур Кипра.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и по связям с общественностью МИД Армении, приветствуя министра Мнацаканяна, архиепископ Хорен Тохрамачян отметил важность проведения встреч в подобном формате, что является хорошей возможностью открытой беседы как вокруг развитий, касающихся Армении, так и вопросов волнующих диаспору.

В своей речи министр Мнацаканян высоко оценил неоценимую роль действующих в армянской общине Кипра образовательных и духовных структур в деле сохранения национальной идентичности и укрепления многовековой армяно-кипрской дружбы и выразил надежду, что полноценное использование потенциала общины даст возможность еще более углубить и обогатить политическую повестку между Арменией и Кипром.

“В основе отношений с Кипром лежит гораздо более глубокий смысл. Это дружба народов, представляющих цивилизации, которые имеют очень хорошую память, очень глубокое понимание истории, и дружба эта построена на цивилизационных основах”, - отметил глава МИД Армении.

Министр иностранных дел особо подчеркнул роль армянской общины Кипра в этих отношениях. “В нашем случае диаспора - это не просто группа людей, которые раз в год собираются выпить кофе, а орган, содержащий институциональные основы. Вопрос не в том, какова численность армянской общины Кипра, вопрос в том, что Вы представлены на глубоких институциональных структурных основах, направленных на сохранение того, что для нас очень важно - нашей национальной идентичности”, - сказал он.

Представляя цели своего визита и повестку первой встречи в трехстороннем формате, которая состоится 4 июня, и перспективы сотрудничества в этом формате, министр Мнацаканян подчеркнул: “Цель моего визита - заложить основу для нового сотрудничества в трехстороннем формате Армения – Кипр - Греция, которое довольно многообещающе и обладает достаточным потенциалом”.

“У нас многообещающая повестка в сферах инноваций, высоких технологий, творческого образования, мы предлагаем расширить рамки сотрудничества по этим сферам. И я надеюсь, что с этого момента мы сможем расширить отраслевое сотрудничество”.

Зограб Мнацаканян коснулся последних внутриполитических развитий в Армении и процесса реформ, осуществляемых правительством на основе широкого мандата народа, внешнеполитических приоритетов Армении.

“После Бархатной революции, в апреле – мае, в жизни Армении происходят крайне существенные развития. Мы обратились к нашим накопившимся внутренним проблемам, мы продемонстрировали способность, силу государства, государственных и общественных институтов. Протест общества, приведший к бархатной мирной, ненасильственной революции, не подорвал основы государства, а лишь способствовал их укреплению. Мы 27 лет подряд строим страну, которую я назову страной европейской модели. Мы выбрали направление строительства государства, в основе которого лежат демократия, права человека, свобода”, - отметил глава МИД.

В завершение встречи министр Мнацаканян ответил на многочисленные вопросы представителей армянской общины Кипра, состоялся обстоятельный обмен мнениями.

Затем министр иностранных дел посетил Армянскую апостольскую церковь Сурб Аствацацин.




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