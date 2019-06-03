В Японии планируют ввести обязательное чипирование домашних питомцев

Власти Японии в ближайшее время намереваются представить новое законодательство, которое обяжет всех заводчиков и продавцов домашних животных в стране снабжать их электронными чипами. В первую очередь такая инициатива будет направлена на возвращение владельцам сбежавших из дома или потерявшихся собак и кошек, а также на розыск тех хозяев, кто сознательно выбросил питомца на улицу.

По данным Ветеринарной ассоциации Японии, которая продвигает инициативу с чипированием, небольшой микрочип цилиндрической формы будет вживляться под шкуру питомца при помощи специального шприца. Каждый чип будет содержать индивидуальный номер конкретного домашнего животного, который можно будет считать специальным устройством,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Новые законодательные нормы будут распространяться на заводчиков и продавцов. Владельцев домашних животных не будут обязывать чипировать своих питомцев, однако местные власти планируют настоятельно рекомендовать им это сделать в добровольном порядке.

Ожидается, что законопроект будет рассмотрен в ходе регулярной сессии нижней палаты парламента уже на этой неделе, после чего его направят на утверждение в верхнюю палату.