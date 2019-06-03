Эмир Кустурица представит фильм о Чингисхане в 2020 году

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица в 2020 году представит свой новый фильм, который будет посвящен полководцу Чингисхану и основан на повести Чингиза Айтматова.

"У меня сейчас идея - снять фильм о Чингисхане. Огромный фильм о том, каким был человек, которого не любили здесь и на западе, фильм будет готов в следующем году", - рассказал Кустурица, который принимает участие в кинофестивале "Герой и время" в Железноводске.Он добавил, что съемки планируется провести в том числе и на территории России.

Эмир Кустурица - сербский кинорежиссер, сценарист и музыкант, лидер рок-группы The No Smoking Orchestra. Кустурица как актер, автор или соавтор сценария и режиссер принял участие более чем в трех десятках фильмов. Его творчество отмечено наградами крупнейших киносмотров Европы, включая две "Золотые пальмовые ветви" Каннского кинофестиваля.