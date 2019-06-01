Защита Кочаряна желает получить информацию о передаче двух жалоб прокуратуры одному и тому же судье

Защита второго президента РА Роберта Кочаряна намерена 3 июня обратиться в Апелляционный суд. Адвокаты Кочаряна желают получить исчерпывающую информацию о том, каким образом как обе жалобы прокуратуры - об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна, а также пресечения процесса по делу Кочаряна и других и о направлении в КС судебных актов Ереванского суда первой инстанции общей юрисдикции, переданы одному и тому же судье — Армену Даниеляну.

Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами об этом сказал адвокат Роберта Кочаряна АйкАлумян.

«Представлены 3 жалобы против судебных актов Ереванского суда первой инстанции общей юрисдикции: одна – от представителей правопреемников пострадавших, а 2 – прокуратуре. Обжалованы два разных судебных актов, и судьи, которым направляются дела, выбираются по принципу случайности – по компьютеру. Нам кажется весьма странным то, что обе жалобы оказались у одного и того же судьи», отметил Алумян, добавив, что они намерены обратиться вАС, чтобы получить дополнительную – подробную информацию об этом.

Айк Алумян выразил мнение, оба решения суда первой инстанции не подлежат обжалованию прокурором. По его словам, если даже прокуратура обжаловала эти решения, Апелляционный суд не должен был принять эти жалобы в производство.

Ереванский суд общей юрисдикции под председательством судьи Давида Григоряна огласил решение об изменении ареста как меры пресечения в отношении второго президента РА Роберта Кочаряна – на основании личного поручительства.

Суд огласил это решение 18 мая.

В зале суда присутствовали сыновья Роберта Кочаряна, группа адвокатов.

Личное поручительство представили действующий и экс-президенты Арцаха – Бако Саакян и Аркадий Гукасян, которые явились в зал сюда 16 мая.

Они лично поручились, что в случае прекращения ареста в качестве меры пресечения, Роберт Кочарян не будет препятствовать расследованию дела, не будет избегать явки в орган, проводящий следствие, не совершит поступков, непозволительных согласно УК, будет являться в суд и выполнять судебно-процессуальные обязанности.

Судебный процесс по делу Роберта Кочаряна и других экс-чиновников- Армена Геворкяна, Юрия Хачатурова и Сейрана Оганяна, начался 13 мая.

Рассматривался вопрос об обоснованности/необоснованности меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна.

Позднее судья Давид Григорян принял решение о пресечении процесса по делу Кочаряна и других и направлению его в КС для дополнительного следствия. Генпрокуратура РА обжаловалав АС решения об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна, а также пресечения процесса по делу Кочаряна и других и о направлении в КСсудебных актов Ереванского суда первой инстанции общей юрисдикции и передала их судье Армену Даниеляну.

Согласно обвинительному заключению, опубликованному в информсистемеDatalex, Роберт Кочарян с 9 апреля 1998 года по 9 апреля 2008 года, занимая пост президента РА, свергнул конституционный строй РА, а также, используя свое должностное положение, способствуя осуществлению действий в пользу единственного участника и директора ООО “Ти Эс ЭсЭс Си Армения” Сильвы Амбарцумян, в феврале и мае 2008 года при содействии СамвелаМайрапетяна, получил от нее взятку в особо крупных размерах - 927.000.000 драм РА экв. 3 000 000 долларов США.