Президент Армении принял детей - победителей олимпиады по ментальной арифметике

В преддверии Международного Дня защиты детей в резиденции президента Республики Армения гостила группа детей - победителей международной и армянской олимпиады по ментальной арифметике.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, президент Армен Саркисян принял маленьких гостей, побеседовал с ними, поинтересовался их интересами. Дети рассказали президенту о своих победах на олимпиадах, любимых профессиях и мечтах. “Если вы хорошо знаете математику, то сможете стать хорошим стоматологом, физиком, программистом. Всем, вплоть до хорошего музыканта. Математика необходима и важна для всех”, - обращаясь к малышам, сказал президент. В конце встречи президент Армен Саркисян вручил детям подарки, выразив уверенность, что и в будущем они дадут много поводов гордиться ими, одерживая победы на различных международных олимпиадах.