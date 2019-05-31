Вечно молодая» 51-летняя женщина раскрыла секрет своей внешности

Жительница американского штата Калифорния Лора Хейккила (Laura Heikkila) рассказала, как ей удается выглядеть в 51 год лучше, чем в 20 лет. Ее историей поделилось издание Daily Mail.

Женщина призналась, что не особенно тщательно следила за диетой и пренебрегала тренировками до 35 лет, пока впервые не забеременела. Пока американка ждала ребенка, она пристрастилась к здоровой еде, а вскоре после родов открыла в себе любовь к силовым тренировкам.

Сейчас Хейккила работает персональным тренером и ведет Instagram-аккаунт, посвященный здоровому образу жизни. Женщина утверждает, что ей постоянно пишут мужчины с просьбами познакомиться. Поклонники часто думают, что американке немногим больше 20 лет,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Ее 49-летний муж Джей, с которым они в браке уже 20 лет, не переживает из-за постоянного внимания поклонников к супруге.

«Когда мне было 20 и немного за 30, я была от природы худой, поэтому особо не думала о здоровье. Я просто хотела быть стройной и была куда меньше уверенна в себе», — призналась женщина. Она признается, что сейчас чувствует себя гораздо лучше, а потому и привлекает мужское внимание. По словам Хейккилы, для нее куда важнее вдохновлять женщин, а на сообщения поклонников она не обращает внимание.

«Кто угодно может выглядеть так — просто потихоньку приучайте себя к здоровому образу жизни. Избегайте обработанной пищи, ешьте больше натурального. Не морите себя голодом и сконцентрируйтесь на тренировках с весами», — посоветовала тренер.