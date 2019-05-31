В калифорнийском Disneyland открылся новый тематический парк Star Wars: Galaxу's Edge. Как говорится в сообщении Disney, специальную презентацию аттракциона 29 мая посетил режиссер Джордж Лукас и актеры Харрисон Форд, Марк Хэмилл и Билли Ди Уильямс.

Более 50 тыс. кв. м территории парка поделены на три зоны, которые названы в честь эпизодов последней трилогии "Звездных войн" - Сопротивление, Первый Орден и Деревню эвоков. Посетители парка смогут полетать на ракете Тысячелетний сокол, создать собственный световой меч и собрать персонального дроида.

Желающим посетить парк до 24 июня понадобится предварительная бронь. Позже посещение аттракциона станет свободным,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Представители компании Disney заявили, что на создание Star Wars: Galaxу's Edge им потребовалось более пяти лет.