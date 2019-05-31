Арабские страны выразили солидарность в противодействии Ирану

Арабские страны по итогам саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в Мекке заявили о своей решимости поддерживать стабильность и безопасность в регионе и осудили угрозы со стороны Ирана.

"Совет вновь подтвердил решимость стран арабских государств Персидского залива поддерживать стабильность, безопасность и мир в регионе, рост мировой экономики и стабильность нефтяных рынков и осудил угрозы Ирана свободе морского судоходства и поставкам нефти", - говорится в заключительном коммюнике по итогам саммита.

Кроме того, в резолюции содержится призыв к международному сообществу выполнить свои обязательства по поддержанию международного мира и безопасности и принять решительные меры против иранского режима.

В частности, участники встречи требуют предпринять "более эффективные и серьезные шаги по недопущению приобретения Ираном ядерного потенциала" и введению " более жестких ограничений в отношении иранской программы баллистических ракет",сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В резолюции по итогам саммита также заявляется о поддержке стратегии США по отношению к Ирану, в том числе "по противодействию иранским ядерным и баллистическим ракетным программам, его дестабилизирующей деятельности в регионе, его поддержке терроризма и борьбе с агрессивной деятельностью "Хезболлы", стражей исламской революции, ополченцев-хуситов и других террористических организаций".

В данный момент Мекка принимает у себя сразу три саммита - ОИС, Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Лиги арабских государств (ЛАГ).