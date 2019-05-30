В Армавире 26 семей безвозмездно получат квартиры

Правительство выделило администрации Армавирской области здание по адресу М. Гераци, 5 города Армавир, закрепленное за Комитетом по управлению государственным имуществом, для того, чтобы в дальнейшем оно было бесплатно предоставлено 26 семьям.

Как передает «Арменпресс», министр экономического развития и инвестиций Тигран Хачатрян сказал, что в настоящее время эти 26 семей живут в двух зданиях, одно из которых - аварийное 3-4 степени, другое так пострадало от пожара, что там невозможно там жить.

Здание по адресу ул. М. Гераци 5 г. Армавира ранее использовалось Армавирским региональным центром государственной гигиенической и противоэпидемической инспекции и уже долгие годы не эксплуатируется каким-либо субъектом.

Согласно представленному проекту, здание по адресу ул. Гераци 5 передано общине Армавир Армавирской области РА, для реконструкции 26 квартир и предоставления 26 семьям, проживающим на правах собственности в зданиях N1 и N 9 по улице Силикян в общине Армавир, Армавирской области РА.