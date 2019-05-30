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Reuters: премьер Малайзии предложил создать единую азиатскую валюту


Азиатские страны должны создать единую валюту, которую они смогут использовать в импортно-экспортных операциях. Такое мнение выразил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад во время выступления на экономическом форуме в Токио, посвященном развитию Азии, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Если азиатские страны хотят сплотиться, им следует начать с создания общей торговой валюты на базе золотого стандарта, потому что золото гораздо стабильнее, - приводит в четверг его слова агентство Reuters. - Ее будут использовать не для внутренних расчетов, а только в торговых операциях [между странами]". Он также подчеркнул, что "при нынешней мировой системе обмена валют местные платежные средства подвержены внешним факторам и становятся объектом манипуляций".

Ранее Министерство финансов США включило Малайзию в список стран, подозреваемых в манипуляциях с валютами.

 

 




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