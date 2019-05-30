Дело сторонников Самвела Бабаяна полностью раскрыто: Ванецян

Дело об инциденте со сторонниками бывшего министра обороны Нагорно-Карабахской Республики Самвела Бабаяна, произошедшем 29 мая, полностью раскрыто. Об этом после заседания правительства в беседе с журналистами заявил директор Службы национальной безопасности Армении, Артур Ванецян.

“СНБ занимается этим делом, дело полностью раскрыто, круг ясен”, - как сообщает «Арменпресс», сказал директор СНБ, добавив, что в этом деле не нужно искать какой-либо заговор.

“Это спор, возникший в результате выяснения финансовых вопросов между двумя группами лиц, в ближайшие часы будет сообщение о совместной работе Полиции и СНБ, все детали станут известны”, - отметил Артур Ванецян.

Офис Самвела Бабаяна распространил заявление, в котором говорится: “Ночью 29 мая около 03: 00 часов на участке дороги Севан - Мартуни сторонники Самвела Бабаяна, товарищи по оружию, которые вместе с Самвелом Бабаяном прошли боевой путь и вместе с ним служили в военных структурах, и сегодня активно участвуют в его встречах, подверглись преследованию со стороны банды, хорошо известной арцахцам. Им перекрыли дорогу и стреляли в их направлении”. Жертв и раненых нет.