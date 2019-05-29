Армянский шахматист Левон Аронян примет участие в турнире Norway chess Classic.

Как сообщает Арменпресс, кроме Ароняна в турнире принимают участие также Магнус Карлсен (Норвегия), Фабиано Каруана (США), Уэсли Со (США), Дин Лижэнь (Китай), Вишванатан Ананд (Индия), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Александр Грищук (Россия), Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан), Янг Юнь (Китай).

Турнир начнется 3 июня. Он состоит из 9 классических туров.