Иран ожидает от США компенсации за потери от невыполнения Вашингтоном СВПД
Иран ожидает от США компенсации потерь от невыполнения Вашингтоном ядерной сделки за прошедший год. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, который совершил визит в Катар.
"Мы ожидаем от них, по меньшей мере, проявления уважения к заключенному соглашению (Совместному всеобъемлющему плану действий - ред.) и компенсации иранских потерь за прошедший год, а также уважения его (Ирана - ред.) прав в сделке", - отметил Аракчи.
Иран в условиях нынешнего давления со стороны Вашингтона не планирует вести прямые или непрямые переговоры с США, сообщил Аракчи.
"На самом деле мы не планируем вести переговоры с США, прямые или непрямые. Мы не ведем переговоры под давлением с кем бы то ни было, и это факт", - сказал Аракчи.
По его словам, Иран услышал президента США Дональда Трампа, который сказал, что не хочет войны, но для Тегерана "важны действия, а не слова".